Власти обсуждают механизмы, как стимулировать бизнес больше инвестировать, для этого потребуется «аккуратная донастройка» налогообложения, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, запретить выплачивать прибыль акционерам невозможно, но можно «немножко дестимулировать» вывод средств из компаний и тем самым повысить для них относительную привлекательность новых инвестиций.

«Государство хочет, чтобы прибыли, которые есть в экономике, шли на инвестиции. Скажем так, в большей степени шли на инвестиции, а не на потребление. Поэтому, конечно, возникают идеи, предложения о том, что «давайте ту часть средств, которые из компании выводятся, немножко дестимулируем». Не запретим, а все-таки повысим стимул для инвестиций. Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, Министерство финансов уже какие-то наброски к этому представило, сейчас это будет обсуждаться, с бизнесом в том числе», — сказал министр.

«Главное — без революций. У нас работающая экономика, адекватно реагирующая на внешние шоки, обладающая устойчивостью, и, как мы видим, устойчивость ее растет в последние годы. Мы от кризиса к кризису видим, насколько экономика меньше реагирует на все эти колебания. Поэтому нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать», — пояснил Решетников.

Власти не против дивидендных выплат в принципе, указал Решетников. «Мы же хотим с вами, чтобы частный капитал шел в экономику. Значит, дивиденды — это нормально. Значит, должен быть фондовый рынок. Фондовый рынок без дивидендов не существует. Это значит, что компании должны иметь возможность нормально платить дивиденды. Даже когда мы их стимулируем к внутренним инвестициям, все равно акционеры должны иметь возможность получить прибыль», — отметил он.

«Вопрос обсуждается не о повышении ставки налога на прибыль вообще. Вопрос обсуждается об использовании налога на прибыль как инструмента, [подталкивающего] к более активному стимулированию инвестиций. Поэтому в этой ситуации очевидно, что те, кто инвестирует, для них ничего измениться не должно. А тем, кто сейчас, воспользовавшись этой конъюнктурой, начнет выводить [средства] из компаний, не заниматься новыми инвестициями <...>, вполне естественно, государство скажет: «Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет», — сказал Решетников.