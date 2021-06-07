«Новая реальность» в экономике уже наступила, она характеризуется цифровизацией, ускорением всех процессов, развитием цифровых экосистем, онлайн-маркетплейсами, заявил в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников.

«Мы еще до конца не знаем, какой будет эта «новая реальность», вернутся ли потребители в торговые центры. Понятно, что вернутся, но вопрос, какой будет этот поток, насколько долгосрочны те изменения, которые произошли. <...> Бизнес, кстати, достаточно быстро адаптируется к этому. И не только бизнес — и государство тоже быстро адаптируется. Тот объем работы, который был за этот год проведен, объем работы именно структурной — запуск новых механизмов, новые законы, новые правила, цифровизация всех ведомств, взаимодействий и так далее, с выходом на новые сервисы для граждан, для бизнеса — это, конечно, серьезный сдвиг», — сказал Решетников.

Решетников предложил провести донастройку налогов «без революций» Запретить выплачивать прибыль акционерам невозможно, но можно «немножко дестимулировать» вывод средств из компаний и тем самым повысить для них относительную привлекательность новых инвестиций.

По словам министра, в «новой реальности» происходят «сдвиги от инвестиций в тяжелую инфраструктуру, коммерческую недвижимость и так далее к инвестициям в нематериальные активы». «То, что, нам казалось, будет «новой реальностью» лет через пять, семь, десять — вот, она уже наступила. Это, конечно, цифровизация, ускорение всех процессов, это развитие цифровых экосистем и усиление роли маркетплейсов и их влияния вообще на бизнес. <...> Это вопрос «удаленки» и вообще изменения поведения людей, которое влияет на наш образ жизни и будет влиять много на что — на процессы инвестирования, например. Мы ожидаем сдвиги от инвестиций в тяжелую инфраструктуру, коммерческую недвижимость и так далее к инвестициям в нематериальные активы. И он уже, кстати, произошел. У нас по 2020 году на 26% [выросли] инвестиции в нематериальные активы. <...> Мы получили данные первого квартала 2021 года, там еще плюс 50%», — сообщил Решетников.