На ближайшем заседании совета директоров Центробанк, скорее всего, повысит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Таким прогнозом в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2021 поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

«Думаю, что на ближайшем совете директоров ЦБ будет принято решение о повышении ставки, поскольку инфляция остается существенно выше ориентира (5,5% в апреле 2021-го при таргете в 4%. — Прим. ред.). А инфляционные ожидания, которые стимулируют рост цен, более чем в два раза выше, — 12%. Поэтому ЦБ должен на это реагировать», — сообщил Аксаков.

Юдаева назвала варианты решений ЦБ по ключевой ставке 11 июня Снижение ключевой ставки рассматриваться не будет.

Он добавил, что, исходя из нейтральной ставки, повышение до 5,25% — вполне прогнозируемое решение со стороны ЦБ. «С одной стороны, это не слишком большое повышение, с другой — регулятор сигнализирует не только банкирам, но и гражданам, которые берут кредит, что проценты будут расти и надо оценивать свои риски в соответствии с этим», — пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Также он считает решение ЦБ об ужесточении требований по резервированию для льготной ипотеки совершенно правильным, как и решение о ее продлении. «То, что хорошо для потребителя, плохо для банка. Практика показывает, что чем меньше первоначальный взнос, тем больше риск, что этот кредит будет обслуживаться плохо. Если такой ипотеки накопится очень много в портфелях банков, то это увеличивает шансы возникновения «пузыря», который обязательно лопнет. Естественно, что Центробанк должен реагировать на эту ситуацию. Поэтому считаю решение об ужесточении резервирования совершенно правильным, чтобы остудить пыл. Как и решение о продлении льготной ипотеки. Выходить из таких программ нужно мягко, чтобы не создавался ажиотаж — все заканчивается, нужно срочно брать, нужно это или нет. Люди просто хотят воспользоваться опцией дешевых денег. Поэтому увеличение ставки и макропруденциальные меры со стороны ЦБ позволят смягчить спрос и снизить риски», — пояснил Аксаков.