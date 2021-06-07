Власти Австралии начали расследование в отношении одного из крупнейших банков страны в связи с серьезными нарушениями национального законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма. Как сообщили в понедельник в Национальном австралийском банке (NAB), государственный отчетно-аналитический центр трансакций (AUSTRAC) выявил нарушения в сфере идентификации личности клиентов банка и анализа их финансовой деятельности.

«Национальный австралийский банк был проинформирован AUSTRAC о том, что выявлены серьезные проблемы с соблюдением требований национальных законов, регулирующих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. По мнению регулятора, в процедурах идентификации личности клиентов банка существуют значительные недостатки, позволяющие клиентам [обходить] законодательство», — сообщили ТАСС в пресс-службе финансово-кредитной организации.

Также в NAB отметили, что соответствующие службы банка активно взаимодействуют с AUSTRAC в расследовании возможных нарушений и готовы принять все необходимые меры для их скорейшего устранения. «NAB серьезно относится к своим обязанностям в борьбе с финансовыми преступлениями и прекрасно понимает, что усилия в этой связи необходимо укреплять. Мы работаем над улучшением [систем безопасности банка] и, очевидно, должны сделать еще больше в этом направлении», — сообщил генеральный директор NAB Росс Макьюэн.

Известно, что аналогичные уведомления австралийский финансовый регулятор направил также в адрес компании Crown Resorts, владеющей сетями отелей и казино в Австралии и Великобритании, и SkyCity — игорно-развлекательной компании, работающей на территории Новой Зеландии и Австралии. На данном этапе регулятор не сообщил о возможных санкциях в отношении организаций, чья деятельность попала в область расследования.

В прошлом году одна из крупнейших финансово-кредитных организаций Австралии — банк Westpac, столкнувшись с обвинениями в нарушении законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма, выплатила самый крупный в истории страны штраф в размере 1,3 млрд австралийских долларов (996 млн долларов США), а двумя годами ранее за аналогичные нарушения Австралийский банк Содружества (Commonwealth Bank of Australia) был оштрафован на 700 млн австралийских долларов (536,3 млн долларов США).

NAB, Westpac и Commonwealth Bank — крупнейшие банки Австралии, образующие (вместе с банком ANZ) «большую четверку».