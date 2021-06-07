Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его нервируют неэффективные решения о расходах государственного бюджета. Он считает, что к деньгам налогоплательщиков необходимо относиться ответственно.

«Неэффективные решения о тратах государственных. Это деньги налогоплательщиков. Мы должны к ним очень аккуратно относиться», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что его нервирует, в интервью на телеканале «Россия-1» для передачи «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.

Ранее президент России Владимир Путин призвал мобилизоваться с организацией передвижных медицинских комплексов, отметив, что «скупой платит дважды». Таким образом он прокомментировал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая пояснила президенту ситуацию с поставками в регионы в ряде случаев мобильных пунктов вакцинации вместо полноценных медкомплексов. Глава государства сделал акцент на том, что «лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме, нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все Министерство финансов».