Российская экономика становится менее уязвимой к внешним колебаниям, заявил в интервью Financial Times министр экономического развития Максим Решетников.

«Мне кажется, по совокупности это факт, что российская экономика вообще становится менее уязвимой к внешним колебаниям, но это не значит, что вообще неуязвимой. Безусловно, мы чувствуем все колебания различного рода на мировых рынках и санкции, но очевидно, что российская экономика обладает большим запасом устойчивости, и этот запас за последние годы вырос», — сказал министр.

По его словам, это стало возможным за счет экономического роста, усложнения структуры экономики, ее диверсификации, за счет того, что «мы больше делаем сами».

«Мы обладаем основным набором важнейших технологий, активно цифровизуемся, вкладываем в собственную науку, образование, здравоохранение. Мы очень много за последние годы вложили в инфраструктуру. Эта инфраструктура востребованна, она себя окупает и дает новые возможности для ведения — за счет того, что мы активно используем территорию нашей страны, включая Дальний Восток, Сибирь, центральную часть, за счет того, что мы реализуем транзитный потенциал и строим порты в рамках комбинированной инфраструктуры, за счет того, что активно развиваем города и мегаполисы, развивается туризм. По всем этим направлениям идет поступательное развитие. Это не значит, что мы уже все сделали, что надо, есть еще потенциал — что надо сделать. Но нельзя отрицать тот гигантский прогресс, который страна за последние 15—20 лет достигла», — подчеркнул Решетников.

Экономика Россия уже справилась с острой фазой пандемии и вернулась к росту, сказал глава Минэкономразвития. «Очевидно, что мы вернулись на траекторию роста, причем восстановительного роста. Сейчас восстановительный рост, но мы прекрасно понимаем, что он трансформируется потом в нормальный рост. Правительство весь последний год было озабочено двумя трекам. Первый — поддержка по поручению президента граждан, малого бизнеса и экономики. Чтобы помочь бизнесу как можно более безболезненно (насколько это вообще возможно) пережить все эти ограничения, пандемию и так далее. И параллельно с этим мы занимались как раз структурными изменениями, которые позволят нашей экономике расти быстрее», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, надолго ли такие изменения и поддержка, Решетников сказал, что во всех этих элементах есть системные вещи, а есть вещи временные, антикризисные. Антикризисные программы, уточнил министр, еще работают, но заканчиваются.

«Если говорить о вопросах цен, то мы ушли от административного регулирования, которое на самом деле существовало на очень ограниченном промежутке и рассматривалось как совсем временная мера. Сейчас работают экономические механизмы, есть субсидирование производства продуктов. Есть вопросы установления гибких экспортных пошлин, которые представляют собой демпферы, призванные снизить влияние мировых цен на нашу экономику», — пояснил глава Минэкономразвития.

Эти экономические меры, добавил он, тоже включают в себя временные (очевидно, что субсидирование производства продуктов — временная мера), и, как только внешняя ситуация позволит, цены стабилизируются, «мы из этого выйдем».

«А вот что касается демпферного механизма, то это постоянно действующий долгосрочный механизм, который останется и который, с одной стороны, предотвратит этот перенос колебаний цен (именно колебаний, это не значит, что он полностью изолирует), их пиков на наш рынок, с другой стороны, даст необходимые ресурсы для производителей, чтобы шли инвестиции в наш агропромышленный сектор — это одна из точек нашего роста, — и позволит дальше углублять переработку: от зерна двигаться к животноводству, молочному производству и так далее, то есть двигаться по усложнению структуры экономики, созданию новых цепочек добавленной стоимости», — подчеркнул министр.