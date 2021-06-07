Росавиация и Ростуризм стараются закрыть лазейку для туроператоров, отправляющих клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение, пишет «Коммерсант» . Власти предупредили о возможном аннулировании таких полетов. В этом случае, предупреждает Ростуризм, операторы несут ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг. Письмо последовало за аналогичной телеграммой Росавиации в адрес авиакомпаний. В документе поясняется, что оформление билетов туристам на грузопассажирские рейсы за границу возможно только при наличии решения оперштаба по борьбе c коронавирусом в РФ и разрешения авиавластей иностранных государств.

Ограничителем остается высокая цена из-за низкой частоты, отметил собеседник на туррынке. По его словам, на грузопассажирских рейсах организованные тургруппы сейчас в основном летают на Кипр и в Тунис, которых нет в списке оперштаба.

Туры на Кипр начали активно продаваться с апреля, по данным источника издания, туда летали 1—3 тыс. россиян в день. Туры в Тунис выкуплены в незначительном объеме. Вывоз организованных туристов из этих стран грузопассажирскими рейсами будет проходить в плановом порядке до 19 июня, сообщил собеседник издания. По его информации, в субботу и воскресенье допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр уже аннулировались.

Поводом для решения Росавиации стали многочисленные претензии туроператоров, жаловавшихся на то, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом», полагает один из источников.

По словам участников рынка, на рынке сложилась странная ситуация: билеты на грузопассажирские рейсы продаются свободно, туристы могут их купить, но туроператорам сделать это теперь нельзя. Многие агенты исходно не рекомендовали бронировать полеты на Кипр из-за высоких рисков и цен. Но вряд ли предупреждение Росавиации повлечет действительно серьезные последствия, так как регулятор не прописал конкретные меры или санкции, грозящие перевозчикам за выполнение фактически туристических чартеров под видом грузопассажирских рейсов. Авиакомпании, считают эксперты, скорее всего, продолжат перевозить туристов.