Пришло время подумать о страховании инвестиций на фондовом рынке, заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев. По его словам, хеджировать необходимо риски фрода и мошенничества.

«Мы должны страховать инвестиции от случаев фрода, то есть от случаев каких-то мошеннических действий со стороны профессиональных участников рынка. То есть если вы, например, работаете через брокера или через инвестиционную компанию и эта компания разорилась, скорее всего, конечно, ваши инвестиции в пределах определенной суммы должны быть вам гарантированны. Но если вы пошли на фондовый рынок через посредника, опять же, разместили деньги в какие-то акции, облигации, инструменты, но потом рынок обвалился, и вы потеряли эти деньги, — это ваши риски, и это государство не должно гарантировать. Это базовая история, к которой весь мир двигается. И, мне кажется, вот к этому мы должны стремиться, это было бы правильно. Я думаю, что это вопрос ближайших лет», — сообщил глава АСВ.

Исаев отметил, что в России люди до сих пор доверяют таким защищенным инструментам, как депозиты. «Но за первые месяцы, даже за год пандемии, достаточно сильно выросли инвестиции на фондовом рынке. И по количеству участников, и по суммам, которые на этот рынок пришли. Это хорошо с точки зрения того, что люди учатся работать на фондовом рынке. Но есть и минусы, риски определенные. Многие воспринимают биржу как какую-то игру. Потом по факту может оказаться, что ты потерял реальные деньги. Потому что инвестиции на фондовом рынке все-таки не страхуются у нас пока», — пояснил он.