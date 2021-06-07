Перевод денег вкладчикам разорившихся банков можно организовать через Систему быстрых платежей (СБП) или портал госуслуг, но для этого нужно изменить законодательство, заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев. По его словам, система страхования вкладов живая и постоянно расширяется.

«Мы заинтересованы в том, чтобы система страхования вкладов максимально расширялась на всех участников, чтобы она была быстрой и очень технологичной. Что для этого нам нужно сделать? То, что можно было сделать в рамках существующего мандата АСВ, мы сделали. Мы когда-то, на заре туманной юности, начинали платежи через две недели, на 14-й день. Сейчас мы платим страховку, как правило, на шестой — седьмой день. Сжать эти сроки еще больше без изменения законодательства невозможно», — пояснил он.

«Для того чтобы уйти в цифру, в Систему быстрых платежей или сайт госуслуг, куда мы стремимся выйти со страховыми платежами, нужно изменить законодательство. Процедура эта, к сожалению, долгая и сложная. Искренне рассчитываю, что когда-нибудь этот раунд межведомственных согласований закончится. Мы технологически абсолютно готовы. На портале госуслуг есть сейчас несколько опций, которые мы клиентам предлагаем, справочный материал для физических лиц. К сентябрю-октябрю эти услуги будут доступны для юридических лиц. Чтобы идти дальше, чтобы уйти в быстрые электронные платежи, необходимо, чтобы законы нам позволяли. Я думаю, что мы этого добьемся», — сообщил Исаев.