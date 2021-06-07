Российские фондовые индексы в понедельник начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,03% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 808,7 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,14% и равнялся 1 644,77.

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Коррекция вернулась на российский рынок акций, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«В пятницу индекс Мосбиржи сумел удержать отметку 3 800 пунктов, чему способствовало улучшение внешнего фона во второй половине дня. Но желание зафиксировать прибыль на рынке ярко выражено, и сегодня с утра оно будет реализовываться», — комментирует эксперт. По его словам, внешний фон говорит в пользу неагрессивных продаж: американские фьючерсы теряют около 0,1%, но в минусе все сырьевые активы. Так, нефть теряет 0,8%, торгуясь в районе 71,3 доллара за баррель.

«На этом фоне индекс Мосбиржи с утра уйдет в районе поддержки 3 780 пунктов, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала. При ухудшении ситуации на западных площадках индикатор вернется в канал. Однако тренд по российскому рынку акций остается восходящим, все просадки ранее довольно быстро выкупались. Этого ждем и на текущей неделе», — прогнозирует аналитик.