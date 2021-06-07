Чистая прибыль СберБанка за январь — май 2021 года выросла в 1,8 раза (на 77,3%), до 488 млрд рублей. В мае банк заработал 101,9 млрд рублей. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

«Наши финансовые результаты в мае показывают устойчивую динамику, несмотря на некоторое замедление деловой активности в начале месяца, связанное с майскими праздниками и введением дополнительных нерабочих дней. Кредитный портфель продолжил уверенный рост при сохранении стабильного качества в основном за счет розничных кредитов, объем которых вырос на 9% с начала года. В результате за пять месяцев 2021 года СберБанк заработал 488 миллиардов рублей чистой прибыли, а рентабельность капитала составила 24,2%», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико.

Чистый процентный доход вырос на 11,4% в годовом выражении, до 636,3 млрд рублей, за счет роста кредитного портфеля и вложений в ценные бумаги. Некоторое замедление темпов роста по сравнению с четырьмя месяцами 2021 года в банке связывают с ретроспективным признанием в мае прошлого года положительного эффекта от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов с начала 2020 года.

Чистый комиссионный доход составил 222,4 млрд рублей, что на 20,3% больше аналогичного периода прошлого года. «Второй месяц подряд темпы роста комиссионных доходов отражают низкую базу аналогичного периода 2020 года в связи с действовавшими в тот момент ограничительными мерами (рост чистого комиссионного дохода в мае 2021 года +38,3% год к году). Основными драйверами роста остаются доходы от операций с банковскими картами и эквайринга и доходы по расчетным операциям клиентов», — поясняется в релизе кредитной организации.

По итогам мая активы банка изменились незначительно и составили 35 трлн рублей.



В мае корпоративным клиентам выдано 856 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель за месяц вырос на 0,5% без учета валютной переоценки в основном за счет рублевого кредитования и на 1 июня превысил 15,6 трлн рублей.

Частным клиентам банк в мае выдал кредиты на сумму 471 млрд рублей. Портфель розничных кредитов за месяц вырос на 2,1% за счет ипотечного и потребительского кредитования и на 1 июня превысил 9,2 трлн рублей.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился в мае на 0,04 процентного пункта, до 3,12%, за счет розничного и корпоративного сегментов.

Объем средств физических лиц снизился на 1,4% без учета валютной переоценки за счет средств на рублевых счетах после рекордного роста в апреле на 4,4%, при этом валютные вклады в долларовом эквиваленте выросли на 0,8%. «Такая динамика связана с переносом выплаты зарплат и пенсий с периода начала мая на конец апреля в связи с объявленными длинными выходными. Средства на счетах эскроу превысили 1 триллион рублей на фоне роста жилищного кредитования», — отмечают в «Сбере».



Объем средств юридических лиц за май сократился на 0,3% без учета валютной переоценки и на 1 июня составил 7,5 трлн рублей.

Совокупные средства клиентов за месяц сократились без учета валютной переоценки на 1,1%, до 23,4 трлн рублей.

Базовый и основной капиталы в мае снизились на 428 млрд рублей, или на 10%, за счет выплаты дивидендов за 2020 год. Общий капитал снизился в мае на 345 млрд рублей, или на 6,9%. Заработанная в мае прибыль частично компенсировала снижение капитала вследствие выплаты дивидендов.