К сервису бесконтактной оплаты СберБанка SberPay теперь можно подключить карту «Мир». Это можно сделать в приложении «СберБанк Онлайн», а расплачиваться ей — в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают бесконтактную оплату.

Сервис доступен пользователям смартфонов на ОС Android с поддержкой NFC, начиная с версии 7.0, и на ОС Huawei, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Достаточно приложить разблокированный смартфон с привязанной картой «Мир» к терминалу, подтвердить покупку отпечатком пальца или кодом разблокировки экрана, после того как на экране появится сумма операции, поднести смартфон к терминалу повторно для завершения платежа», — говорится в релизе.

Для тех пользователей, кто предпочитает запускать оплату вручную, не прикладывая смартфон к терминалу, приложение само предложит создать ярлык для оплаты при добавлении карты в SberPay.

Использование SberPay абсолютно безопасно, так как реквизиты карты остаются внутри банка и не раскрываются при совершении покупки.

Платежный сервис SberPay был запущен в 2020 году и с тех пор показывает стабильную динамику роста операций. При оплате покупок в Интернете нет необходимости вводить данные карты на сайте партнера или кошелька — это делает покупки полностью безопасными для держателя.

