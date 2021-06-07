Российский онлайн-ретейлер Wildberries совместно с банками и микрофинансовыми организациями запустил онлайн-сервис покупок товаров в кредит и рассрочку. Ответ от финансовой организации покупатель получает всего за несколько минут. Оформить заем можно онлайн на сайте ретейлера и в мобильном приложении, говорится в сообщении компании.



«Приобрести в кредит российские покупатели могут любые из 11 млн наименований товаров на Wildberries, а беспроцентная рассрочка доступна для ряда товаров из категории «Бытовая техника и электроника»: смартфоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники, пылесосы и многое другое. В будущем онлайн-ретейлер предложит покупателям еще больше различных товаров в рассрочку», — говорится в релизе.



Минимальная стоимость покупки — 5 тыс. рублей, а срок предоставления займа составляет от шести до 24 месяцев. Кредитные условия зависят от категории товаров и индивидуальны для каждого покупателя. Скоринг осуществляется кредитными организациями самостоятельно.

Для того чтобы оформить кредит или рассрочку на Wildberries, покупателям необходимо положить понравившиеся товары в корзину, а затем выбрать способ оплаты «в кредит» или «в рассрочку». После заполнения кредитной анкеты в течение двух минут покупатель получит ответ банка о решении по его заявке в СМС. Подписать кредитный договор можно также через СМС.

