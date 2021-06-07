Экономическая неуспешность, или бедность, начинается с образовательной неуспешности на уровне школы, то есть с отставания от школьной программы, заявил «Известиям» во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ) ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.



Он пояснил, что условно в каждом классе не успевают по программе около 30% школьников. «Ведь что означает доля неуспевающих в школе в 20—30%? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать — за счет доходов от успешных работников», — пояснил Кузьминов.

Он уточнил, что среднемировой уровень образовательной неуспешности — 25%. Такой уровень зафиксирован, например, в Бразилии и Индии, однако ректор ВШЭ подчеркивает, что в этих странах традиционно высокая безработица и они трудоизбыточны.

«Для России же, где 10% рынка труда закрыты мигрантами, образно говоря, каждый активный гражданин на счету. Нам надо срочно начинать системную работу в этом направлении, — отметил он. — В европейских странах, особенно в Скандинавии, неуспешность свели к 10%. России нельзя отставать».

Кузьминов считает, что проблему образовательной неуспешности в какой-то мере могли бы решить «выравнивающие» гранты тем школам, которые работают с большим количеством детей, чьи семьи находятся в сложной экономической ситуации.



При этом он считает, что основа образовательной неуспешности — в самой системе организации образования, из-за которой часть детей «выпадает» из образовательного процесса. «Дети разные — кто-то отстает, у кого-то принципиально другой тип мышления, не совпадающий с логикой предмета, а кто-то настолько быстро соображает, что на уроке ему элементарно скучно. Учитель, даже самый талантливый, работает с ядром класса — с теми, кто соответствует стандартным требованиям. Это половина, может быть, 60%. Остальные выпадают», — рассказал ректор ВШЭ.

Он также указал на то, что ребенку при выполнении домашнего задания необходимы обратная связь и поддержка от наставника. Здесь помощь может оказать искусственный интеллект, интерактивный помощник учителя, «который вместе с ребенком выполняет домашнее задание, добиваясь того, чтобы тот все в итоге понял и решил». При этом Кузьминов признал, что на внедрение этих технологий в рутинную жизнь нужно не меньше десяти лет.