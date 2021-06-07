Министерство энергетики РФ считает невозможным повторение бензинового кризиса 2018 года, когда произошел резкий скачок цены топлива на АЗС. Об этом в интервью Russia Today сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Вероятность повторения тех событий отсутствует, потому что сейчас ситуация другая. С тех пор было принято достаточно большое количество мер, включая модификацию демпферного механизма, который позволил довести экономику НПЗ до нормального уровня. Кроме того, как я уже отметил, для подготовки к текущему сезону были созданы дополнительные запасы бензина и дизеля, которые полностью покрывают дополнительный спрос», — сказал он.

По словам замминистра, в случае непредвиденных событий, в том числе на мировом рынке, правительство РФ подготовило меры, которые позволят быстро стабилизировать рынок. «Было внесено предложение о временном запрете на экспорт бензина. Эта мера на крайний случай, просто так ею пользоваться никто не будет. Но если потребуется, она позволит перенаправить дополнительные объемы горючего на внутренний рынок. Однако подчеркну, что сейчас ситуация не требует таких радикальных решений», — добавил Сорокин.