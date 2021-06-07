Министерство энергетики России не исключило, что цена нефти при определенных условиях снова может стать отрицательной, как это было в апреле 2020 года с американской маркой нефти WTI. Об этом в интервью Russia Today сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Стоит отметить, что падение цен до отрицательных значений произошло только на одном, отдельно взятом рынке. Как мы помним, в минус ушли котировки марки WTI в США. На тот момент нефтехранилища оказались переполнены, и в день выполнения контракта на поставку нефти держатели таких контрактов не были готовы принять сырье и стали отказываться от своих обязательств», — сказал он.

«Теоретически такая ситуация может повториться в будущем, если сложится ряд факторов и мы будем наблюдать похожую ситуацию на рынке», — добавил Сорокин.

Он сообщил, что Министерство энергетики РФ считает невозможным повторение бензинового кризиса 2018 года, когда произошел резкий скачок цены топлива на АЗС. По словам Сорокина, в случае непредвиденных событий, в том числе на мировом рынке, правительство РФ подготовило меры, которые позволят быстро стабилизировать рынок.