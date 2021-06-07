Министерство энергетики России не исключило, что цена нефти при определенных условиях снова может стать отрицательной, как это было в апреле 2020 года с американской маркой нефти WTI. Об этом в интервью Russia Today сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Стоит отметить, что падение цен до отрицательных значений произошло только на одном, отдельно взятом рынке. Как мы помним, в минус ушли котировки марки WTI в США. На тот момент нефтехранилища оказались переполнены, и в день выполнения контракта на поставку нефти держатели таких контрактов не были готовы принять сырье и стали отказываться от своих обязательств», — сказал он.

«Теоретически такая ситуация может повториться в будущем, если сложится ряд факторов и мы будем наблюдать похожую ситуацию на рынке», — добавил Сорокин.

Он сообщил, что Министерство энергетики РФ считает невозможным повторение бензинового кризиса 2018 года, когда произошел резкий скачок цены топлива на АЗС. По словам Сорокина, в случае непредвиденных событий, в том числе на мировом рынке, правительство РФ подготовило меры, которые позволят быстро стабилизировать рынок.

Минэнерго считает невозможным повторение кризиса 2018 года на рынке бензина

Об этом рассказал замминистра энергетики Павел Сорокин.