Правительство России внимательно следит за тем, как работают ограничения на экспорт продуктов питания, чтобы избежать дальнейшего роста цен. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников в интервью Financial Times .

«Сказать, что мировые цены на продовольствие стабилизировались и достигли своих пиков, — думаю, мы оба понимаем, что никто сейчас такую гарантию не даст. Волатильность большая, спекулятивных денег на рынках commodities более чем достаточно. Поэтому любые сообщения о «видах на урожай», как у нас говорят, зачастую вызывают гипертрофированную реакцию и могут быть поводом для открытия очередного ралли на те или иные виды продукции. Поэтому мы очень внимательно смотрим и при необходимости постоянно принимаем меры во внешней торговле с тем, чтобы, еще раз подчеркну, с одной стороны, поддержать наш экспорт, потому что нам очень важно поддерживать дальше экспорт, и мы одна из самых открытых экономик вообще в мире по соотношению внешнеторгового оборота и ВВП, и, с другой стороны, защитить наше население, наших потребителей от этих пиков цен», — сообщил Решетников.

По его словам, также сейчас работают экономические механизмы, есть субсидирование производства продуктов. «Если говорить о вопросах цен, то мы ушли от административного регулирования, которое на самом деле существовало на очень ограниченном промежутке и рассматривалось как совсем временная мера. Сейчас работают экономические механизмы, есть субсидирование производства продуктов. Есть вопросы установления гибких экспортных пошлин, которые представляют собой демпферы, призванные снизить влияние мировых цен на нашу экономику», — отметил министр.

Он добавил, что демпферный механизм — это постоянно действующий долгосрочный механизм, который останется и предотвратит перенос колебаний цен. В то же время демпферный механизм даст необходимые ресурсы для производителей, чтобы шли инвестиции в агропромышленный сектор — это одна из точек роста, — и позволит дальше углублять переработку: от зерна двигаться к животноводству, молочному производству и так далее, то есть двигаться по усложнению структуры экономики, созданию новых цепочек добавленной стоимости, пояснил Решетников.