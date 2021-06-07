Банк России установил официальные курсы валют на 8 июня.

Курс доллара понизился на 34,27 копейки, составив 72,9294 рубля (73,2721 рубля на 7 июня). Курс евро опустился на 10,15 копейки, до 88,653 рубля (с 88,7545 рубля на 7 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,81 рубля (плюс 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:48 мск стоил 88,55 рубля (минус 1 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,75 до 73,06 рубля за доллар и от 88,45 до 88,96 рубля за евро.