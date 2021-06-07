Агентство по страхованию вкладов в мае 2021 года направило на расчеты с более чем 22,8 тыс. кредиторов 94 ликвидируемых банков 9,72 млрд рублей, говорится в сообщении АСВ.



«По состоянию на 1 июня 2021 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 379 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 47,9%. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,5%, второй очереди — 36,2%, третьей очереди — 32,6%», — отмечает агентство.

Всего с начала 2021 года на расчеты с 90,7 тыс. кредиторов 204 ликвидируемых банков АСВ перечислило 33,9 млрд рублей.



По данным на 1 июня 2021 года, агентство осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 338 кредитных организациях.