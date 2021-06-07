Антимонопольный регулятор Франции — Управление по вопросам конкуренции — выписал штраф в отношении корпорации Google в размере 220 млн евро. Об этом сообщается в понедельник на его сайте .

«После обращения со стороны News Corp Inc, группы Figaro и группы Rossel The Voice ведомство по вопросам конкуренции вынесло сегодня решение о штрафе в отношении Google в размере 220 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для веб-издателей и мобильных приложений», — отмечается в заявлении регулятора.

Антимонопольные власти пояснили, что корпорация «предоставила преференциальный режим своим технологиям», которые предлагаются под брендом Google Ad Manager. Регулятор заявил, что подобная практика оказывала негативное влияние как на конкурентов компании, так и на веб-издания и мобильные приложения.

Как подчеркнули в ведомстве, Google «не оспаривал факты» и пожелал заключить сделку. Отмечается, что компания готова решить возникшие проблемы.