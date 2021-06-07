ОТП Банк предлагает новый накопительный счет «Копилка» со ставкой до 5% годовых для клиентов, у которых к 7 июня 2021 года нет накопительных счетов с остатком более 1 тыс. рублей. Об этом в понедельник объявили в банке.

Ставка накопительного счета прогрессивная и увеличивается в зависимости от остатка на счете «Копилки»: чем больше сумма на счете, тем выше процентная ставка. Проценты по остатку на счете зачисляются в последний день месяца. Условия действуют во всех регионах присутствия банка, кроме Омска. Клиентам ОТП Банка в Омске доступна единая ставка 5% начиная от суммы в 50 тыс. рублей.

Как следует из сообщения банка, клиенты могут получить бонус к ставке в размере 1,5 процентного пункта, участвуя в акции «Проценты в подарок», а также добавить еще 2,5 п. п. к ставке за шопинг по карте «ОТП Покупки».

Накопительный счет «Копилка» можно открыть в любом отделении банка.

