Основные фондовые торги в России завершились в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,39% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 822,21 пункта. Индекс РТС повысился на 0,36% до отметки 1 652,99.

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В лидерах роста котировок оказались обыкновенные акции «АЛРОСы» (плюс 2,53%), «ПИК» (плюс 2,43%), «Северстали» (плюс 2,33%), ГДР Globaltrans Invest (также плюс 2,33%), АДР HeadHunter (плюс 1,72%). Бумаги Мосбиржи выросли в цене на 1,63%, СберБанка — на 1,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,98%, «Газпрома» — на 0,41%, МТС — на 0,12%.

Наиболее заметно снизились котировки бумаг «Полюса» (минус 2,98%), «Детского мира» (минус 1,61%), Polymetal (минус 1,52%), ГДР группы TCS (минус 1,48%), акций «Роснефти» (минус 0,98%). Акции «Норникеля» подешевели на 0,69%, «Магнита» — на 0,66%, Mail.ru — на 0,29%, «Яндекса» — на 0,02%.



«Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник смогли выйти в плюс, несмотря на неоднозначные настроения за рубежом, а долларовый индикатор даже поднялся до очередного пика с апреля 2012 года в 1 655 пунктов. Рублевый индекс оставался немногим ниже исторического максимума в 3 837 пунктов. На рынке при этом сохраняется краткосрочная перекупленность, создающая угрозу коррекции при появлении негативных факторов», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она указывает на отсутствие единства в настроениях на мировых фондовых биржах и «спокойный на макроэкономические события фон». «Вторник будет чуть более интересным днем с точки зрения статистики, но ключевым для западных площадок станет четверг, когда пройдет заседание ЕЦБ, а также выйдут данные по индексу потребительских цен США. Рисковые активы выглядят готовыми к новой волне повышения после некоторой передышки», — пишет эксперт.

