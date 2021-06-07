Рубль незначительно ослаб к доллару и несколько более заметно — к евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 72,84 рубля, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 18:59 стоил 88,84 рубля (плюс 29 копеек).



В ходе сессии было проведено 29,3 тыс. сделок с долларом почти на 1,5 млрд долларов и 4,5 тыс. сделок с евро на 165 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 72,75—73,06 рубля за доллар и 88,45—88,96 рубля за евро.

«На утренних торгах рубль снижался из-за ухудшения внешнего фона, однако на старте основной сессии совершил рывок вверх, вновь переписав трехмесячный максимум благодаря восстановлению мировых рынков. <…> Во второй половине дня рубль стал проседать, несмотря на ускорение роста нефти и мировых рынков. Затем внешний фон резко ухудшился, увеличив потери российской валюты», — комментирует внутридневную динамику эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.



«На локальном рынке инвесторы преимущественно откупали американскую валюту после ее серьезной коррекции в конце прошлой недели», — отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. При этом он обращает внимание на то, что, хотя весь день доллар торговался на российском рынке в «зеленой зоне», курс оставался ниже 73 рублей.

«В целом факторами поддержки для рубля по-прежнему остаются цены на нефть выше 70—71 доллара (за баррель марки Brent) и ожидаемая встреча президентов США и РФ. Также нельзя исключать, что серьезным фактором для снижения пары доллар/рубль ниже 73 рублей стало повышение спроса на рублевую ликвидность в рамках стартовавшего летом дивидендного периода российских компаний. В то же время в дальнейшем период дивидендов может стать источником давления на российскую валюту в виде конвертации рублевых средств в валюту для платежей по депозитарным распискам. В свою очередь на глобальном рынке аппетит инвесторов к риску на текущей неделе будет во многом определяться данными по инфляции в США и итогами заседания ЕЦБ в четверг», — пишет эксперт.

