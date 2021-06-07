Удорожание рабочей силы на 50% привело к удорожанию себестоимости строительства в России на 12,5%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью RTVI на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС .

«Поэтому, если сейчас рабочая сила подорожала на 50%, это минимум 12,5% удорожания строительства. За все заплатит потребитель», — сказал вице-премьер. По его словам, в некоторых регионах заработная плата занимает долю от 25% до 50% в себестоимости строительства.

Хуснуллин также добавил, что привлечение мигрантов в России необходимо, пока наблюдается низкий уровень производительности труда. «Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов. Нравится это кому-то или не нравится, уж надо откровенно сказать: мигрант раньше работал на стройке 12 часов за 30—40 тысяч рублей (максимум — 50 тысяч рублей). Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей, а мигранты готовы», — пояснил он.

Ранее Хуснуллин сообщал журналистам, что дефицит трудовых ресурсов на стройплощадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, в целом составляет 1,5—2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то — в два раза.

Упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России был организован в конце 2020 года. Застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в «ручном управлении». Позже замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщал, что алгоритм точечного ввоза иностранной рабочей силы сложен в исполнении для компаний и правительство в ближайшее время его доработает.