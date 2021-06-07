«Сбер» предложил сотрудникам более лояльные условия работы, в частности возможность взять долгосрочный отпуск или работать удаленно из другого региона. О нововведениях в понедельник рассказали в кредитной организации.

Так, если сотруднику нужен карьерный тайм-аут, то по договоренности с руководителем можно оформить долгосрочный неоплачиваемый отпуск — так называемый саббатикал. «В этот период сотрудник сможет реализовать свои планы: пройти обучение, запустить стартап, написать научную работу или просто отдохнуть. А компания сохранит ценного сотрудника. Саббатикал может длиться от одного до 12 месяцев, прервать его можно в любой момент. Со своей стороны «Сбер» гарантирует сохранение места сотрудника и его должности», — поясняют в банке.

Кроме того, у сотрудников появилась возможность три месяца в году работать удаленно из другого региона России с сохранением всех корпоративных льгот (в том числе ДМС) — для этого также достаточно согласования с руководителем.



В «Сбере» напомнили, что еще до пандемии в банке тестировались разные подходы к удаленной работе (например, с женщинами в декрете и будущими мамами), а в прошлом году до 70% команды уже работало из дома. «Сейчас у нас есть три формата: работа из офиса, удаленная работа и смешанная (часть сотрудников — в офисе, часть — на дистансе)», — уточняют в кредитной организации.