Союз машиностроителей России обратился к вице-премьеру Юрию Борисову с предложениями для стабилизации цен на металл, среди которых субсидирование производства металлопродукции для них из дополнительных доходов бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо первого зампредседателя Союза машиностроителей, депутата Госдумы Владимира Гутенева на имя вице-премьера (имеется в распоряжении агентства).

«Речь идет о введении повышенных экспортных пошлин либо квот на экспорт лома черных металлов и используемого в железнодорожном машиностроении металлопроката либо выдаче разрешений на экспорт металлолома только при условии удовлетворения спроса на внутреннем рынке; регулировании цен на металлопродукцию в рамках реализации национальных проектов, государственных инвестиционных программ; субсидировании производства металлопродукции для машиностроения за счет дополнительных доходов бюджета, образовавшихся в результате резких скачков стоимости металла, отмене импортной пошлины на ввоз металлопроката, введении ценового демпфера на рынке черного металлопроката и других мерах», — говорится в тексте письма.

Скачок внутренних цен на металлопродукцию с конца прошлого года привел к резкому повышению себестоимости производства в большинстве отраслей отечественной экономики. Металлурги объясняют рост внутренних цен увеличением мировых, которые по некоторым позициям побили «железный» рекорд десятилетия, отмечают машиностроители.

«Представители промышленных предприятий выражают беспокойство сложившейся ситуацией с ценами на продукцию черной и цветной металлургии. Производители целого ряда отраслей вынуждены также повышать цены. При этом у предприятий имеются двухсторонние обязательства по поставкам, по которым повышение цен на продукцию повлияет на увеличение потребительских цен и рост инфляции. Одновременно предприятиям приходится сокращать программы по внедрению новых технологий, обновлению парков станков и оборудования, научных исследований и разработок. Возникает также риск неисполнения экспортных контрактов, что, в свою очередь, может привести к имиджевым потерям отечественных производителей на международных рынках», — говорится в письме.

В конце 2020 года цены на металл на внутреннем рынке начали резко расти. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее 45 евро за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале текущего года цены на металл снова выросли.