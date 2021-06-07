Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам. Текст письма опубликован на сайте организации.

«Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения вашего поручения по индексации пенсий работающим пенсионерам», — говорится в письме. Там подчеркивается, что на данный момент правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, и при этом не внесло свой вариант.

По мнению Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения президента о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — отмечается в письме.

Федерация также выразила уверенность, что будет найдено справедливое решение этого сложного и запутанного вопроса.