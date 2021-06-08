Предложенный правительством механизм налогового вычета для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) вызвал вопросы у части юристов, пишет «Коммерсант» . Согласно проекту, в результате применения вычета возникшие при реализации инвестпроекта налоги на прибыль, на имущество, транспортные и земельные могут быть снижены до нуля. Но для получения вычета компании должны вести раздельный учет налогов — эта норма и вызывает наибольшее беспокойство у экспертов.

Как пояснил глава департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Эмиль Бабуров, из этого положения вытекают ограничения на учет убытков от проекта, охватываемого СЗПК, в составе общей налоговой базы компании. Не все инвестпроекты предполагают инфраструктурные затраты, компенсируемые инвествычетом, для части инвесторов драйвером для заключения СЗПК является стабильность законодательства. Если закон будет принят в такой редакции, предприятия, заинтересованные в заключении СЗПК только ради стабилизации и не претендующие на вычет, будут выбирать — заключать соглашение и переплачивать налог на прибыль в первые несколько лет реализации проекта или все-таки не заключать соглашение и не обременять себя обязательствами по раздельному учету и дополнительной нагрузкой по налогу на прибыль, пояснил Бабуров.

Белоусов: рост инвестиций в России в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1% Он отметил, что правительство и ЦБ сформировали дорожную карту стимулирования инвестиций, что позволит увеличить их к 2024 году в 1,5 раза.

Глава департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Наталья Никитина отмечает, что, хотя вычет может дать весомое снижение налоговой нагрузки, проектом предлагается ограничить перенос возникающих убытков исключительно периметром налоговой базы по СЗПК, может сложиться ситуация, когда инвестор фактически не сможет воспользоваться таким инструментом налогового вычета в части налога на прибыль.

Вопросы к проекту у юристов возникли и в связи с нерегламентированным порядком совмещения механизма налогового вычета с другими льготами по налогам. Эксперты также сомневаются в мотивации компаний, идущих в СЗПК ради стабилизационной оговорки. Руководитель практик в сфере ГЧП, инфраструктурных проектов, энергетики и природных ресурсов PwC в России Владимир Соколов пояснил, что необходимость раздельного учета уже установлена при принятии закона о СЗПК в 2020 году. По его словам, некоторая неопределенность использования процедуры вычета сейчас скорее вызвана отсутствием норм о возможности использования налогового вычета в законе о СЗПК, в котором и должен быть установлен альтернативный принцип возмещения затрат.