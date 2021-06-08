Фонд национального благосостояния (ФНБ) в течение месяца полностью откажется от доллара, доля которого составляла 35% в структуре активов ФНБ, что может вызвать резкий рост спроса на золото, пишут «Известия» . Для пополнения ФНБ драгоценным металлом нужно будет купить десятки миллионов тройских унций, или тысячи тонн, большая часть золота уже была закуплена, отметили эксперты. Золото стало одним из наиболее интересных вариантов вложения, так как за последние 15 лет его котировки выросли почти в шесть раз. Как объяснили в Минфине, золото призвано защитить фонд от инфляционных рисков.

Золота на мировом рынке вполне достаточно, но Россия едва ли будет покупать драгоценный металл по пиковым ценам, уверен руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников. Россия на третьем месте в мире по добыче и на первом по разведанным запасам, в ближайшее время начнется разработка еще нескольких перспективных месторождений. Кроме, того фонд ФНБ будет пополнятся не только золотом, но также платиной и серебром. Так что ни на мировых ценах на золото, ни на его цене на внутреннем рынке перевод в золото 20% ФНБ существенно не скажется, отметил эксперт. Он добавил, что для простых инвесторов вложение средств в золото является разумным решением.

Минфин опубликовал официальные разъяснения о новой структуре средств ФНБ Понятие «нормативная валютная структура средств ФНБ» заменяется понятием «нормативная структура средств фонда в разрешенной иностранной валюте и золоте».

По словам аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, чтобы переложить 20% денежных средств ФНБ, потребуется примерно 20 млн тройских унций золота по текущим ценам. Потребуется не менее пяти лет, чтобы осуществить такую операцию. Если же потребуется только 20% накопленных долларов в ФНБ переложить в золото, то это можно осуществить за год, пояснил Халиков.

Операция по большей части уже проведена и валюта с золотом закуплены, считает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. По его словам, косвенным подтверждением этого можно считать уже состоявшийся майский рост котировок золота до уже практически 1 920 долларов за унцию.

Даже если сейчас золото уже закуплено, в будущем на него все равно придется потратиться, пишет издание. В 2020 году из ФНБ особых трат не было, но и пополниться он не смог. Золото прошлой весной активно экспортировали, чтобы закрыть «дыру», образовавшуюся из-за падения цен на нефть. Но по итогам 2021 года объем ФНБ вновь вырастет и пополнится золотом на миллиарды долларов. Если ФНБ будет постоянно покупать золото на внутреннем рынке, то это окажет поддержку золотодобывающей промышленности России, отметил Халиков. По его словам, в текущем году центральные банки многих стран заинтересовались идеей увеличения доли золота в золотовалютных резервах с целью увеличения финансовой стабильности.