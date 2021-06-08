Наличие банковской лицензии позволяет «Трасту» не только безакцептно списывать деньги в счет погашения задолженности, но и может привести к запуску упрощенной процедуры банкротства, пишет «Коммерсант» . Эти опасения послужили поводом для компании «Синема парк» Александра Мамута подать иск к ЦБ об обязании отозвать у «Траста» банковскую лицензию, заявил представитель истца Самвел Караханян. Как указывается в иске, «незаконное сохранение у «Траста» банковской лицензии» может привести к инициированию банкротства АО «Синема парк» «в ближайшее время, причем в упрощенном порядке».

Также «Траст» реализует специальное право кредитной организации на безакцептное списание денежных средств со счета клиента. Такое право он реализует в целях, «противоречащих целям банковской деятельности, а именно для «максимального возврата денежных средств», утверждается в иске. В случае отзыва у «Траста» лицензии компания с учетом восстановления баланса прав сможет «говорить о реструктуризации без угрозы списания тех денег, которые и так еле-еле получает эта индустрия», считает Караханян.

Кредитные организации имеют преференции при банкротстве, подтверждают юристы. Банки имеют право, не «просуживая» задолженность, запускать процедуру банкротства на основании кредитного договора и при наличии просроченной задолженности. Но даже если у банка отзывают лицензию, это не мешает запустить упрощенную процедуру банкротства, поскольку важен не сам статус кредитной организации, а форма взаимоотношений — в данном случае кредитного договора, отметили юристы. В таком порядке, например, АСВ банкротит должников, пояснили собеседники издания. Отзыв у банка лицензии, наоборот, ухудшит положение заявителя, поскольку тем самым он приобретет статус кредитора третьей очереди в отношении денежных средств, находящихся на счетах в банке.

​Арбитраж удовлетворил иск «Синема парка» к банку «Траст» Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Синема парк» к банку «Траст» об изменении условий кредитного договора, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Подробности этого дела пока не раскрыты.



Как указывает истец, требование о признании незаконным действий (бездействий) публичного органа может быть удовлетворено при наличии одновременно двух обстоятельств: несоответствие указанных действий (бездействий) закону и нарушение прав и законных интересов заявителя. По обоим основаниям позиция истца, изложенная в иске, представляется недостаточно обоснованной, считает Каричев. В частности, вывод об обязанности ЦБ отозвать лицензию даже при осуществлении регулятором мер по предупреждению банкротства банка входит в противоречие с положениями закона о банкротстве, указал он.

В «Трасте» действия истца посчитали спекуляцией. Суть спора в том, что заемщик не возвращает кредитору деньги, указали там. Представители ЦБ в суде заявили, что доводы заявителя носят неправовой характер, а сам заявитель находится в хозяйственных спорах с «Трастом», и «только там он может защищать свои права».