Минэкономразвития сформировало список инициатив для включения в «Стратегию социально-экономического развития России до 2030 года», согласно ему, их общая стоимость составит 5,6 трлн рублей до 2024-го, пишут «Известия» . В пул вошли 38 инициатив. Наиболее дорогими стали проекты из блока «Агрессивное развитие инфраструктуры» — они потребуют 2,9 трлн рублей инвестиций. Источником части этих денег станет государство: 500 млрд рублей планируется предоставить в виде бюджетных инфраструктурных кредитов, 255 млрд — из ФНБ, 155 — напрямую из бюджета. В перечень вошли «Инфраструктурное меню» (новые решения для развития регионов), «Генеральная уборка» (ликвидация затонувших судов, взрывоопасных скважин и создание системы оперативного реагирования), «Экономика замкнутого цикла» (создание инфраструктуры обращения с отходами и финансирование программ по экологическому просвещению), «Новый ритм строительства» (сокращение сроков от идеи до выхода на стройплощадку на 30%, внедрение технологий информационного моделирования зданий).

Вторым по стоимости блоком стал «Новый общественный договор» — проекты в его рамках потребуют 1,2 трлн рублей инвестиций. Среди них «Цифровая психологическая служба для детей и родителей», «Санитарный щит страны», «Доступные лекарства для человека».

В стратегию развития РФ до 2030 года могут войти 125 проектов на десятки триллионов рублей Принципиальная особенность нового программного документа — в предельной конкретности и ориентированности на решение реальных, а не абстрактных проблем, пояснили источники.

Проекты в рамках «новой высокотехнологичной экономики» потребуют около 1,2 трлн рублей вложений. Деньги будут направлены на развитие высокоавтоматизированного электротранспорта в городах. В проект также вошли «Беспилотные логистические коридоры», «Аэротакси» (запуск беспилотной аэродоставки грузов Почтой России в труднодоступных регионах), «Автономное судовождение», «Новая конкурентоспособная авиационная промышленность», «Чистая энергетика», «Прорыв на рынки СПГ», «Взлет — от стартапа до IPO» (система выращивания стартапов под конкретные технологические задачи страны и крупных компаний), «Fast Track для инвестиций в регионах» (система поддержки средних инвестпроектов, а также понятные правила их реализации), «Таргетированная акселерация субъектов МСП».

Объем заявленных инвестиций по направлению «Национальная инновационная система» — 269 млрд рублей. На эту сумму планируется реализовать такие проекты, как система поддержки студенческих стартапов, создание 30 инженерных школ, оказание госуслуг онлайн и в единой точке доступа, внедрение электронного документооборота юрлиц и физлиц. В блок «Клиентоцентричное государство» вошла только одна инициатива — выстраивание работы госуправления вокруг запросов граждан, на это потребуется 19,5 млрд рублей.

Как пояснил «Известиям» источник, знакомый с ходом разработки стратегии, окончательный набор инициатив и финансирование будут утверждены в середине июня. Другой информированный собеседник отметил, что суммы поддержки проектов из госсредств могут быть существенно урезаны после согласования с Минфином.