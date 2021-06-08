Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) предложила учитывать в расчете собственных средств фондов денежные средства, размещенные на расчетных счетах и депозитах в банках, аффилированных с НПФ, но удовлетворяющих требованиям для инвестирования пенсионных накоплений, пишет «Коммерсант» . Это следует из письма ассоциации, направленного ЦБ.

Сегодня рейтинговую оценку, упомянутую в нашем письме, имеют более 40 банков, отметил первый вице-президент НАПФ Сергей Эрлик. По его словам, крупнейшие банки уже достаточно надежны, «чтобы можно было допустить безопасное размещение в них небольшой доли средств НПФ — одногруппников». Эрлик полагает, что регулятор в рамках либерализации нормы может применить какие-либо дополнительные фильтры или же предложить для учета таких вложений коэффициент, отличный от 1. В ответе ЦБ на письмо ассоциации регулятор указывает, что «предложение будет рассмотрено в ходе работы по совершенствованию регулирования порядка расчета собственных средств НПФ».

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С 2020 года размер капитала НПФ, рассчитанный в порядке, установленном регулятором, не может быть меньше 200 млн рублей. Также при проведении обязательного стресс-тестирования фонда на возможность исполнять свои обязательства в анализ портфеля собственных средств включаются только активы, принимаемые ЦБ к расчету собственных средств НПФ. Стресс-тестирование фонд должен проходить в 75% расчетных случаев, при этом оно считается непройденным при снижении собственных средств фонда ниже регуляторно установленной планки. По словам Эрлика, предложение касается именно расчета нормативной достаточности капитала, предполагается, что оно будет соответствующим образом учитываться и при проведении стресс-тестирования НПФ.

В НПФ банков поддержали инициативу НАПФ. По словам их представителей, изменения приведут ограничения ЦБ на инвестирование собственных средств фондов и средств пенсионных накоплений в соответствие друг другу. Топ-менеджеры фондов не ожидают увеличения рисков концентрации.

По мнению управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, установленное рейтинговыми агентствами кредитное качество должно идти впереди связанности, поскольку оно учитывает и фондирование кредитных организаций, а значит, и групповые риски. Поэтому, полагает эксперт, отказ от устаревшей нормы представляется разумным шагом.