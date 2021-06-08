📰 Российские авиакомпании попросили отложить введение запрета на регистрацию самолетов в реестрах иностранных государств. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Минтрансу, информацию подтвердил глава Smartavia Сергей Савостин. По данным Росавиации, за рубежом зарегистрированы больше 700 российских самолетов, из-за этого бюджет страны ежегодно теряет до 50 млн долларов. Представители бизнеса опасаются, что из-за запрета не смогут взять новые суда в лизинг у иностранных компаний и будут вынуждены приобретать лайнеры на вторичном рынке. Эксперты же отмечают, что сегодня «прописка» самолетов в родной стране — общепринятая норма, но условия для выгодной регистрации лайнеров в России возможны только после гармонизации нормативно-правовой базы с международной.

📰 Темпы привлечения клиентов на фондовый рынок в минувшем месяце опустились до минимума с начала года, пишет «Коммерсант» . По мнению президента «Финама» Владислава Кочеткова, сказались несколько факторов: рост волатильности на фондовом рынке, снижение маркетинговой активности брокеров в части продвижения структурных продуктов, эффект достаточно высокой базы и многие другие моменты. Это заставляет «отстающих» профучастников повышать активность по привлечению клиентов в «низкий сезон». Восстановления темпов привлечения игроки ожидают осенью.

📰 Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам, пишет РБК . В обращении говорится, что на данный момент российское правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, и не представило своего варианта для обсуждения. По мнению Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения Путина о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение нескольких тысяч пенсионеров. Как говорится в письме, необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров.



📰 Отскок пары доллар/рубль, если произойдет, может оказаться хорошей точкой входа для покупателей рубля, которые пока словно устали от монотонного его укрепления, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, в последние недели участники рынка словно вели борьбу за 73, сдав этот уровень на данных по занятости из США. Настойчивое снижение пары доллар/рубль с конца апреля создало краткосрочную перепроданность в паре, указывая на возможный отскок для перезарядки продавцов. Это вполне возможно на новостях о встрече Байдена и Путина под закрытие недели или в результате реакции на решение по процентной ставке от ЦБ в конце недели. В перспективе ближайших лет кажется все так же разумно придерживаться оптимистичного подхода к рублю и динамике цен на нефть и другой российский экспорт. Краткосрочная диспозиция, напротив, указывает на предпосылки для отскока доллара, пояснил эксперт.

📰 До конца 2022 года в России пройдет эксперимент по внедрению цифрового профиля учащихся — предлагается сделать его обязательным и регистрировать при зачислении в детский сад или первый класс, пишет «Коммерсант» . Соответствующие предложения Минпросвещения направило для проработки в Минцифры в апреле. В документе уточняется, что они составлены по поручению профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 17 марта. Цифровой профиль ученика будет апробирован в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится до 31 декабря 2022 года, объяснил источник, знакомый с деталями проекта. Достижения учащихся будут зафиксированы в цифровом портфолио. Однако эксперты обращают внимание на риски злоупотреблений и сомневаются в целесообразности тотального сбора и хранения образовательных данных.

