📰 Российские авиакомпании попросили отложить введение запрета на регистрацию самолетов в реестрах иностранных государств. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Минтрансу, информацию подтвердил глава Smartavia Сергей Савостин. По данным Росавиации, за рубежом зарегистрированы больше 700 российских самолетов, из-за этого бюджет страны ежегодно теряет до 50 млн долларов. Представители бизнеса опасаются, что из-за запрета не смогут взять новые суда в лизинг у иностранных компаний и будут вынуждены приобретать лайнеры на вторичном рынке. Эксперты же отмечают, что сегодня «прописка» самолетов в родной стране — общепринятая норма, но условия для выгодной регистрации лайнеров в России возможны только после гармонизации нормативно-правовой базы с международной.
📰 Темпы привлечения клиентов на фондовый рынок в минувшем месяце опустились до минимума с начала года, пишет «Коммерсант». По мнению президента «Финама» Владислава Кочеткова, сказались несколько факторов: рост волатильности на фондовом рынке, снижение маркетинговой активности брокеров в части продвижения структурных продуктов, эффект достаточно высокой базы и многие другие моменты. Это заставляет «отстающих» профучастников повышать активность по привлечению клиентов в «низкий сезон». Восстановления темпов привлечения игроки ожидают осенью.
📰 Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам, пишет РБК. В обращении говорится, что на данный момент российское правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, и не представило своего варианта для обсуждения. По мнению Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения Путина о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение нескольких тысяч пенсионеров. Как говорится в письме, необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров.
📰 Отскок пары доллар/рубль, если произойдет, может оказаться хорошей точкой входа для покупателей рубля, которые пока словно устали от монотонного его укрепления, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, в последние недели участники рынка словно вели борьбу за 73, сдав этот уровень на данных по занятости из США. Настойчивое снижение пары доллар/рубль с конца апреля создало краткосрочную перепроданность в паре, указывая на возможный отскок для перезарядки продавцов. Это вполне возможно на новостях о встрече Байдена и Путина под закрытие недели или в результате реакции на решение по процентной ставке от ЦБ в конце недели. В перспективе ближайших лет кажется все так же разумно придерживаться оптимистичного подхода к рублю и динамике цен на нефть и другой российский экспорт. Краткосрочная диспозиция, напротив, указывает на предпосылки для отскока доллара, пояснил эксперт.
📰 До конца 2022 года в России пройдет эксперимент по внедрению цифрового профиля учащихся — предлагается сделать его обязательным и регистрировать при зачислении в детский сад или первый класс, пишет «Коммерсант». Соответствующие предложения Минпросвещения направило для проработки в Минцифры в апреле. В документе уточняется, что они составлены по поручению профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 17 марта. Цифровой профиль ученика будет апробирован в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится до 31 декабря 2022 года, объяснил источник, знакомый с деталями проекта. Достижения учащихся будут зафиксированы в цифровом портфолио. Однако эксперты обращают внимание на риски злоупотреблений и сомневаются в целесообразности тотального сбора и хранения образовательных данных.