Финляндия по мере перехода к «зеленой» энергетике может еще сильнее сократить импорт нефти из России, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, правительство страны намерено способствовать внедрению низкоуглеродных решений в энергетике — то есть сокращения объема выбрасываемых парниковых газов и используемых невозобновляемых ресурсов. Хельсинки ставит перед собой цель, сделать страну стала углеродно-нейтральной к 2035 году.

Сейчас доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%, рассказал Хаависто. «Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. Углеродная нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России», — сказал министр.

Хаависто заявил, что «зеленый переход» в экономике страны откроет новые перспективы для сотрудничества с Россией, несмотря на снижение импорта углеводородов. «Финляндия весьма заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики», — пояснил он.