Курсы доллара и евро к рублю демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 8:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,83 рубля, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на это же время равнялся 88,7 рубля (минус 8,25 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,68—73,0275 рубля за доллар и 88,5575—88,935 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.