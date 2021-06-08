В розничном бизнесе Ситибанка, который объявил о сворачивании этого направления в России, заинтересованы по меньшей мере Альфа-Банк и Тинькофф Банк, пишет РБК . Об этом сообщил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский и председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк в кулуарах ПМЭФ. Конкретное решение о покупке они будут принимать, исходя из условий продажи портфеля.

Альфа-Банк мог бы приобрести розничный портфель Ситибанка, если это будет хороший бизнес по адекватной цене, отметил Верхошинский. Он добавил, что пока Ситибанк не объявлял условия продажи. По словам Близнюка, когда Ситибанк будет проводить процедуру тендера, «Тинькофф» изучит документы и, «скорее всего, сделает предложение». Представитель Ситибанка напомнил, что «процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому АО «КБ «Ситибанк» продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений».

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«Мы всегда очень оппортунистически, ситуационно смотрим на сделки M&A. Наша клиентская база растет год от года по 1,5 миллиона клиентов — физических лиц. Я думаю, что это эквивалент нескольких розничных бизнесов Ситибанка в России. Мы сконцентрированы на создании суперсервиса, и это само по себе залог роста клиентской базы. Так что для нас такая сделка могла бы быть интересна, но все зависит от условий», — объяснил Верхошинский. Он считает, что уход Ситибанка из России связан не с санкциями и геополитикой, а с высокой конкуренцией — сильнейшие быстро поглощают клиентскую базу остальных банков.

По мнению экспертов, розничный бизнес Ситибанка может быть интересен потенциальным покупателям в первую очередь в части портфеля депозитов. Также у банка неплохая база зарплатных клиентов, заметная часть которых — сотрудники представительств зарубежных компаний. Объем портфеля потребительских кредитов (включая кредитные карты) Ситибанка на 1 января 2021 года составил 46,9 млрд рублей, а доля проблемных кредитов (с просрочкой выше 90 дней) — всего 1,3%, отметили эксперты. Низкий уровень просроченной задолженности у Ситибанка обусловлен качественной процедурой оценки погашения или непогашения запрашиваемого кредита, которая базируется на опыте международной группы, объяснили эксперты.