Глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью «Известиям» назвал «выстраданным» решение о продлении программы льготной ипотеки, которое было принято президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сейчас идет процесс оздоровления отрасли. Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сообщил Решетников.
По его словам, сейчас ипотека «очень хорошо идет». «Ипотека очень хорошо идет — резкая остановка этой программы была бы чревата провалом спроса, а в конечном итоге заморозкой или отказом от новых проектов. Сейчас мы наконец увидели увеличение числа проектов в отрасли, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался. Рынок адаптировался к введению эскроу-счетов, на это дополнительно наложился COVID», — добавил глава Минэкономразвития.
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год. Как передает РБК, об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил продлить льготную ипотеку на год. Резко сворачивать программу нельзя; она должна быть продлена на один год, до 1 июля 2022 года, сказал президент. По словам Путина, для всех регионов будет предусмотрена ставка по льготной ипотеке на уровне 7%. Предельный размер кредита по программе льготной ипотеки под 7% для всех регионов составит 3 млн рублей.