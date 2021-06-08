Глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью «Известиям» назвал «выстраданным» решение о продлении программы льготной ипотеки, которое было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сейчас идет процесс оздоровления отрасли. Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сообщил Решетников.

По его словам, сейчас ипотека «очень хорошо идет». «Ипотека очень хорошо идет — резкая остановка этой программы была бы чревата провалом спроса, а в конечном итоге заморозкой или отказом от новых проектов. Сейчас мы наконец увидели увеличение числа проектов в отрасли, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался. Рынок адаптировался к введению эскроу-счетов, на это дополнительно наложился COVID», — добавил глава Минэкономразвития.

Ранее Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил продлить льготную ипотеку на год. Резко сворачивать программу нельзя; она должна быть продлена на один год, до 1 июля 2022 года, сказал президент. По словам Путина, для всех регионов будет предусмотрена ставка по льготной ипотеке на уровне 7%. Предельный размер кредита по программе льготной ипотеки под 7% для всех регионов составит 3 млн рублей.