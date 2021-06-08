Снятие карантинных ограничений в I квартале 2021 года привело к рекордному с 2017-го росту конфликтности бизнес-среды в России — компании принялись разрешать отложенные споры и продвигать приостановленные проекты, пишет РБК . К такому выводу пришли эксперты инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково», которые разработали индекс конфликтности деловой среды.

Так, в течение трех кварталов 2019 года индекс понижался с 1,93 по итогам IV квартала 2019 года до 1,15 в III квартале 2020-го. Однако последний квартал прошлого года показал повышение индекса конфликтности до 1,48. Рост индекса уверенно продолжился в январе — марте этого года, в результате он достиг значения 1,96, что стало рекордом.

Эксперты назвали несколько причин для взрывного роста числа корпоративных конфликтов: российская экономика, судебная система, органы власти вышли из «пандемического режима», в котором они пребывали с весны 2020 года. Также волна банкротств, накрывшая ряд секторов российского бизнеса в конце 2020 года, способствует росту уровня конфликтной активности. Из-за банкротств и ухода с рынка сократилось количество компаний, которые по своим финансовым показателям подходят для критериев индекса А1. Если в начале 2017 года таких компаний в России было более 350 тыс., то четыре года спустя их число впервые опустилось ниже 250 тыс. В исследовании говорится, что крупные и средние корпоративные конфликты в начале 2021 года «буквально взорвали СМИ» — количество их упоминаний возросло более чем на 50% по сравнению с показателями конца прошлого года.

Рост конфликтности бизнес-среды был отмечен в 80% регионов России, причем в 15 из них индекс вырос более чем на 100%. По словам экспертов, к привычным лидерам по конфликтной среде — Москве, Крыму, Ярославлю — добавились Свердловская область и Кабардино-Балкария. Но прогноз развития индекса в 2021 году эксперты дали стабильно понижающий — к концу года, и экономика войдет в нормальное русло, если только его не перекроет очередная волна коронавируса.