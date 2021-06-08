Рынок жилья в России не имеет предпосылок для снижения стоимости квадратного метра в новостройках, считает исполнительный директор, старший аналитик SberCIB Investment Research Вячеслав Романов.

«Мы в ближайший год, а может быть, и больше, ожидаем снижения предложения. Вы понимаете, что говорить о снижении цен у вас как у застройщиков нет мотивации, если спрос достаточно высокий, с другой стороны, вас поджимает себестоимость», — сказал он в ходе выступления на всероссийском форуме недвижимости «Движение».

Аналитик напомнил, что годовой прирост индекса цен на новостройки в топ-50 российских городов по итогам 2020 года составил 21,4% против 8,4% годом ранее. За январь — апрель 2021 года рост индекса составил еще 9% на фоне субсидирования ипотеки и сокращения предложения. При этом эта тенденция носит и более продолжительный характер: так, рост цен на жилье в «старой» Москве за 2018—2020 годы на 43% объясняется изменением структуры предложения и меньшим дисконтом на стадии котлована.

Эксперт отметил, что для сохранения объема ввода жилья потребуется рост выдачи разрешений на строительство в 2021—2022 годах. «Пока мы не видим этого тренда», — сказал он.