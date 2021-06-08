В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает федеральное финансирование работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах муниципалитетов, а также заблаговременный выкуп жилья, которому стихией может быть нанесен ущерб. Текст размещен в думской электронной базе .

Согласно финансово-экономическому обоснованию, ежегодные расходы на реализацию предложенных мер не превысят 1 млрд рублей. На законопроект отсутствует необходимый в таких случаях отзыв правительства, в связи с чем он может быть возвращен автору.

В пояснительных материалах автор законопроекта депутат Константин Затулин указывает на то, что сейчас расходы на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС в границах муниципального образования покрываются за счет местных бюджетов. Однако в муниципалитетах, особенно небольших сельских муниципальных образованиях, «отсутствуют средства на восстановление, реконструкцию и ремонт жилых помещений граждан, пострадавших от последствий чрезвычайных ситуаций». Возможности регионов также ограниченны.

В связи с этим «предлагается установить, что мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части недопущения ущерба или возмещения ущерба, причиняемого жилым помещениям граждан, подлежат финансированию из средств бюджета Российской Федерации». Законопроектом также предусмотрено оказание помощи муниципальным бюджетам из федеральной казны.

Затулин отмечает, что наибольшую эффективность с точки зрения защиты жилищных прав граждан и ликвидации последствий ЧС показывают государственные программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета. Таким примером служит переселение граждан из оползневых зон в Чечне в рамках госпрограммы по обеспечению доступным жильем. Но правовой механизм, позволяющий в таких случаях использовать госпрограммы, отсутствует. Автор предлагает наделить органы местного самоуправления правом по реализации программ, «направленных на возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям граждан в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием инструментария страхования жилых помещений».

«Краеугольное значение для обеспечения прав граждан имеет установление правила о возможности выкупа жилых помещений, в отношении которых имеется реальная угроза причинения ущерба последствиями чрезвычайных ситуаций», — убежден Затулин. Законопроектом предусмотрен «механизм заблаговременного, до наступления чрезвычайной ситуации, выкупа жилых помещений и земельных участков, на которых они расположены». «Вводятся правовые конструкции, позволяющие осуществить выкуп жилых помещений и земельных участков, на которых они находятся, если ремонт или реконструкция таких жилых помещений, которые обеспечили бы безопасность для проживающих, является экономически нецелесообразными», — говорится в пояснительной записке.