Российские фондовые индексы во вторник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,06% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 819,75 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,08% и равнялся 1 651,64 пункта.

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Индекс Мосбиржи готов к небольшому снижению, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, вчерашний день опять можно занести в актив российскому рынку акций. Несмотря на перегретость и невнятный внешний фон, индекс Мосбиржи сумел прибавить по итогам основной сессии 0,4%, чему во многом способствовал небольшой рост нефти во второй половине дня, поясняет он.

«В целом же внешний фон сегодня не радостный. Американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, в минусе промышленные и драгоценные металлы, 0,7% теряет нефть, уйдя в район 71 доллара. Правда, ранее утром просадка по нефти была большей. Не исключено, что во второй половине дня нефть вновь подрастет и вытянет вверх российский рынок акций», — комментирует эксперт.



Он предостерегает от новых среднесрочных покупок. Рынок сейчас перекуплен, небольшая коррекция может начаться в любой момент, заключает аналитик.