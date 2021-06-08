Динамика потребительских расходов в период с 31 мая по 6 июня несколько замедлилась, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.



Согласно исследованию, темпы роста относительно допандемического периода составили 5,8% после 7,2% неделей ранее. Индекс потребительской активности также несколько отступил от максимумов года (73,8 пункта). По мнению аналитиков «СберИндекса» , в этом следует видеть не новый тренд, а обычные колебания.

Номинальный рост потребительских трат в отчетную неделю в годовом выражении без корректировок составил 9%. Темпы роста относительно допандемического периода составили 5,8% после 7,2% неделей ранее. Аналитики видят в этом обычные колебания, без нарушения трендов.

Аналитики «СберИндекса» поясняют, что оценки изменения относительно той же недели прошлого года в процентах в годовом выражении и относительно фиксированного периода постепенно начинают сближаться. Уже с июля искажения останутся в основном в сегменте услуг, уточняют эксперты.

Они также пересмотрели в сторону повышения данные за май ввиду сильного окончания месяца. Итоговая оценка составляет 25,5% в годовом выражении.

Аналитики «СберИндекса» поясняют, что сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года, традиционно используемое в трекере, в ближайшие два месяца будет крайне сложно интерпретировать из-за чрезвычайного влияния эффекта базы. Так, в апреле и мае 2020 года действовали жесткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объеме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно введено сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 года.