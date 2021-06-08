Уголовное дело о хищении и легализации принадлежавших банку «Кредит Экспресс» более 190 млн рублей направлено в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ростовского банка ООО «КБ «Кредит Экспресс» Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко, главного бухгалтера кредитной организации Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина», — говорится в сообщении ведомства.



В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Как полагает следствие, с 2013 по 2018 год перечисленные лица с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в банке более 190 млн рублей.

С этой целью они оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов банка «Кредит Экспресс», а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц. Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко непосредственно получали денежные средства и распределяли их среди соучастников. Кроме того, они оформляли поддельные кассовые ордера и другие документы, на основании которых снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада.

Впоследствии часть похищенных средств была легализована с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении Чуевой и Ципиновой были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве.