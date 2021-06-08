«ДОМ.РФ» запускает формат краткосрочной аренды, который будет протестирован в московском жилом комплексе (ЖК) «Символ» сроком от одного месяца. Это позволит арендаторам оценить условия проживания в арендном доме и принять решение о заключении долгосрочного договора, сообщает пресс-служба компании.



Ставки аренды на квартиры в ЖК начинаются от 69 тыс. рублей в месяц за однокомнатную квартиру, или от 122,7 тыс. рублей в месяц за квартиру с тремя спальнями для большой семьи. В эту стоимость включены услуги консьерж-сервиса, охраны, обслуживание всех систем здания, высококачественная уборка прилегающей территории и мест общего пользования. Все квартиры сдаются с качественной дизайнерской отделкой, мебелью и бытовой техникой. Каждый житель комплекса может оформить временную регистрацию.

Кроме того, жителям арендного дома «Символ» доступны многочисленные дополнительные услуги: от уборки квартиры до ухода за домашними животными. Заказать их можно в один клик через мобильное приложение «ДОМ.РФ Аренда жилья», с помощью которого также можно вносить арендную и коммунальную плату. Там же можно ознакомиться с различными вариантами планировок, подать заявку на бронирование и загрузить документы для оформления договора.