Средний размер выданных автокредитов в апреле 2021 года составил 1,02 млн рублей, соответственно данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с мартом средний чек автокредита снизился на 2,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — вырос на 45,4%. Существенный рост показателя связан исключительно с последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года, когда и выдача автокредитов, и их средний размер снизились наиболее сильно, сообщает НБКИ.

Самый большой средний размер выданных автокредитов отмечен в Москве (1,52 млн рублей), Московской области (1,26 млн), Санкт-Петербурге (1,22 млн), Краснодарском крае (1,13 млн), а также в Ханты-Мансийском АО (1,07 млн).

Самое значительное снижение данного показателя в апреле 2021 года продемонстрировали Пермский край (минус 8,7%), Самарская (минус 8,6%) и Ульяновская (минус 7,9%) области, а также Чувашская Республика (минус 7,5%). В некоторых регионах был отмечен рост среднего чека автокредита, в том числе в Омской области (плюс 11,5%), Красноярском крае (плюс 4,1%), а также в Волгоградской (плюс 2,9%) и Тульской областях (плюс 2,9%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита снизился на 1,3% и 0,6% соответственно.