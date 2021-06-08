



Власти подготовили поправки в законодательство, которые обяжут российские банки информировать финансовую разведку и ЦБ о запросах госорганов из «недружественных стран». Законопроект разработал Минфин, он обсуждался и был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, рассказали РБК два источника, близких к правкомиссии, и источник, знакомый с подготовкой проекта (документ есть у РБК).

Работа над документом нацелена на «противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств», следует из экспертного заключения аппарата правительства на законопроект.

Поправки планируется внести в так называемый закон о контрсанкциях, принятый в 2018 году (127-ФЗ), — он содержит меры воздействия на США и другие иностранные государства в ответ на санкции против России. В него предлагается добавить новую статью и указать обязанность банков не позднее одного рабочего дня сообщать в Росфинмониторинг и Банк России о запросах, которые поступили «от компетентных органов недружественных государств». Речь идет о требованиях иностранцев предоставить сведения о гражданах России или российских компаниях, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные.

В экспертном заключении к законопроекту есть пояснения, что Минфин и Минюст США сейчас вправе требовать такие данные у любых зарубежных банков, если те имеют корреспондентский счет в США. Подобное право появилось у американских госорганов с 1 января 2021 года по принятому Anti-Money Laundering Act of 2020 (the AML Act). Власти США могут запрашивать иностранный банк о любом счете при наличии одного из условий:

счет является предметом уголовного расследования в США;

счет является объектом антиотмывочного разбирательства в США;

в отношении этого счета начата процедура конфискации средств в доход США.

«По мнению Банка России, крайне высоки риски использования властями США указанного права для получения ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки», — говорится в экспертном заключении к законопроекту.

Судебная практика американских судов толкует новую норму достаточно широко, поэтому объем запрашиваемой информации о клиентах может быть максимальным, замечает юрист практики «международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков. «Это позволит американским властям использовать полученную информацию в том числе для правительственных расследований по вопросам наложения санкций в отношении России», — допускает он.

Полномочия американских Минюста и Минфина выходят за рамки национальной юрисдикции, но возможности отказать в сотрудничестве у российских банков нет, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Законодательство США не предоставляет зарубежным банкам возможность сослаться на ограничения национального законодательства о защите банковской тайны или защите конфиденциальной информации», — поясняет он.



ЦБ в своих материалах указывал на штрафы, которые грозят российским банкам со стороны США за отказ раскрывать информацию. Это штраф в 50 тыс. долларов за каждый день просрочки при нарушении сроков ответа, судебное разбирательство о принудительном списании денег с корреспондентского счета и закрытие самого корсчета за рубежом.