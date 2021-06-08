РГС Банк запустил сервис по доставке кредитных продуктов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь потребительские кредиты наличными с доставкой на дом можно оформить в 56 городах по всей России. Кредит может быть отправлен клиенту уже на следующий рабочий день после одобрения, а деньги доступны для использования в день доставки.

«Представитель банка приедет к клиенту, проверит соответствие данных паспорта информации, указанной в заявке, поможет подписать кредитные документы и установить мобильное приложение банка, а затем выдаст моментальную карту Masterсard Standard с деньгами. Клиенту останется только дождаться сообщения о перечислении средств», — говорится в релизе.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Оставить заявку на получение кредита можно на сайте РГС Банка или по телефону контакт-центра. Срок принятия решения составит не более 15 минут, а одобренное предложение будет действовать в течение трех месяцев.

В банке напоминают, что кредит наличными на сумму до 3 млн рублей в РГС Банке можно оформить на срок до пяти лет по ставке от 7,9%, а также получить дополнительный дисконт в 2%, если деньги будут потрачены на покупку автомобиля. Получить заем на сумму до 500 тыс. рублей можно без подтверждения дохода всего по двум документам — паспорту РФ и водительскому удостоверению (или другому документу, удостоверяющему личность).

