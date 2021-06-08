Финансовый уполномоченный впервые удовлетворил требования потребителя финансовых услуг, который обратился по поводу неправомерного списания денежных средств с его банковского счета, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. По его словам, в службу обратился гражданин, который потребовал взыскать с банка 283 тыс. рублей, списанных кредитной организацией с его счета без его распоряжения.

«Согласно сведениям, которые банк предоставил по запросу финансового уполномоченного, клиент дал распоряжение на перевод этой суммы денежных средств в счет оплаты страховой премии по договору страхования, деньги были переведены страховой компании. Однако заявитель указал, что не оплачивал какие-либо услуги, не заключал договор страхования, никаким образом не давал распоряжений на списание денежных средств, сведения по счетам никому им не передавались. Он обратился в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого экспертиза установила, что подписи в соответствующих документах сделаны не потерпевшим», — отметил Воронин.

Данный случай в отношении банка стал первым подобным обращением для службы, ситуация нетипичная, но решение может послужить основой для подобных дел в будущем, пояснил Воронин. По словам финомбудсмена, после предоставления потребителем результатов экспертизы, банк не предпринял действий для возмещения причиненного потребителю материального ущерба.

«Наличие подписи в чеке-ордере, которая по результатам экспертизы выполнена не клиентом, не может служить достаточным доказательством наличия распоряжения потребителя. А иных доказательств банк не предоставил в Службу финансового уполномоченного», — резюмировал он.