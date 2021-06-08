Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий обязанность биржи обеспечивать конфиденциальность в отношении информации о заключенных внебиржевых договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, который допущен к организованным торгам. Речь идет об информации, получаемой биржей в рамках исполнения обязанности вести реестр внебиржевых договоров. Поправки вносятся в закон «Об организованных торгах».

Согласно ему, биржа обязана вести реестр внебиржевых договоров, стороны которых должны предоставлять торговой площадке соответствующую информацию, если обязательства по ним предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам. Организатор торговли обязан обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, предоставляемую участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов.

Вместе с тем обязанности по соблюдению режима конфиденциальности в отношении получаемой биржей информации о внебиржевых договорах в законе не предусмотрено. В связи с этим законопроектом предлагается дополнить закон об организованных торгах соответствующей частью, устанавливающей аналогичную обязанность биржи в отношении внебиржевых договоров.

Основной задачей законопроекта является повышение информационной безопасности участников товарных рынков, предоставляющих на бирже информацию о внебиржевых договорах. Принятие законопроекта позволит снизить риски несанкционированного распространения информации, имеющей важное значение для участников товарных рынков, повысить качество формируемых биржами на основании полученной информации о внебиржевых договорах индикаторов.