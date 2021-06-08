Госдума на пленарном заседании во вторник, 8 июня, приняла во втором чтении поправки в законодательство в части обеспечения предоставления «ипотечных каникул» гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.



Заемщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до полугода.

«Все больше российских граждан выбирают для себя возможность зарегистрироваться как самозанятые. Это удобный налоговый режим, которым воспользовались уже более миллиона человек по всей стране. Однако в настоящее время в случае сложной жизненной ситуации они не могут претендовать на «ипотечные каникулы», ведь у них нет возможности предоставить справку 2-НДФЛ от работодателя. В результате самозанятые фактически лишены права на отсрочку по кредиту, что несправедливо», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что принятые поправки «разрешат самозанятым подтверждать снижение дохода другими документами. Это позволит защитить и поддержать наших граждан, что особенно важно в сложных экономических условиях, связанных с последствиями пандемии коронавируса».

Так, документами, подтверждающими нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, будут справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным ФНС России, книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП и другие. Они должны подтвердить снижение среднемесячного дохода заемщика.